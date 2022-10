Val de frig in aceasta iarna, in Europa

Sansele aparitiei unui val de frig in acest an, in special in luna decembrie, raman "foarte reale", potrivit lui Carlo Buontempo, director al Serviciului Copernicus privind Schimbarile Climatice de la Centrul European de Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF).Guvernele europene care se pregatesc pentru prima iarna pe timp de criza ar trebuisa fie in alerta cu privire la posibilitatea de a se confrunta cu un val de frig inainte de perioada sarbatorilor care ar putea pune si mai multa ... citeste toata stirea