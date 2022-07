Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervina luni, 4 iulie a.c., la intrare in Cumpana, langa troita, acolo unde a izbucnit un incendiu de vegetatie uscata.Pompierii au mai fost solicitati, in cursul zilei de luni, la intrare in localitatea Cuza Voda pentru lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata.Militarii au mai intervenit si in localitatea Closca, pe strada ... citeste toata stirea