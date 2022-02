Valeriu Gheorghita: Campania de vaccinare anti-Covid va fi regandita

Autoritatile pregatesc schimbarea strategiei de vaccinare anti-Covid. Imunizarea impotriva noului coronavirus ar urma sa se faca la medicii de familie si va fi inclusa, cel mai probabil, in Programul National de Vaccinare.Aproximativ o treime din centrele de vaccinare, la nivel national, au administrat zilnic, in medie, 10 doze de ser in ultimele 2 saptamani, asa incat utilitatea lor trebuie regandita, a precizat coordonatorul campaniei.Medicul Valeriu Gheorghita a anuntat, ieri, ca ... citeste toata stirea