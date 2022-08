Valorile de trafic sunt in crestere pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romaneinformeaza ca valorile de trafic sunt ridicate pe DN 1 Ploiesti - Brasov, astfel ca se circula in coloana in zona localitatii Comarnic, dar si intre statiunile Poiana Esapului si Busteni pe sensul de urcare catre Brasov. Trafic intens se inregistreaza si pe sensul de coborare, intre Predeal si Busteni.Pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, valorile de trafic sunt in crestere pe sensul dinspre litoral catre Capitala, cu o medie de ... citeste toata stirea