Vanzarile de autoturisme ecologice noi in Romania s-au dublat in ianuarie 2022 (APIA)

Vanzarile de autoturisme ecologice noi aproape s-au dublat in luna ianuarie din 2022, fata de acelasi interval din anul precedent, pana la 1.656 de unitati, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). Cresterea este de 95,5%.Ponderea autoturismelor electrice si full hibride noi in totalul pietei auto locale a ajuns, in intervalul de referinta, la 17,9%, de la 14,3%, in ianuarie 2021, conform analizei de piata.Cele mai multe achizitii noi au fost ... citeste toata stirea