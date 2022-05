Vasile Dincu, detalii despre navele rusesti scufundate la gurile Dunarii de drone ucrainene

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, afirma ca acele doua nave de mici dimensiuni care au fost observate la gurile Dunarii si care au fost scufundate de catre armata ucraineana cu ajutorul dronelor cel mai probabil aveau misiunea de a supraveghea zona, in conditiile in care Rusia nu controleaza acel teritoriu si dinspre Ucraina intra in Romania transporturi de cereale.Vasile Dincu"Erau doua nave de mici dimensiuni, nu erau nave foarte mari, dar erau nave care supravegheau acest spatiu, ... citeste toata stirea