Vasile Dincu: Militarii nu au pensii nesimtite

Ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD), spune ca pensiile militare nu sunt pensii speciale. "Pensiile militare sunt pensii de serviciu, pentru ca in timpul exercitarii profesiei, militarii au tot felul de restrictii (spre exemplu, nu au voie sa aiba initiative antreprenoriale, familiilor lor le este interzisa participarea in anumite tipuri de afaceri). Statul roman contribuie la fondul de pensii pentru serviciul pe care militarii il fac pe durata in care acestia isi exercita profesia. Nu putem ... citeste toata stirea