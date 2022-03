Vasile Dincu: Nu exista nicio legatura intre catastrofele aviatie din Constanta si Ucraina

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, considera ca, in cazul catastrofelor aviatice din judetul Constanta, in urma carora opt militari si-au pierdut viata, nu pot fi luati in calcul decat factori precum starea tehnica, starea vremii si managementul actiunii. El exclude ca aceste accidente aviatice sa aiba vreo legatura cu ceea ce se intampla in Ucraina."Comandamentele din zona Fortelor Aeriene si Parchetul Militar continua cercetarile, se studiaza circumstantele in care s-a produs aceasta ... citeste toata stirea