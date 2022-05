Vass si Demon, "recrutii" necuvantatori ai jandarmilor de pe Litoral. Ce cursuri de specializare vor face

Gruparea Mobila a Jandarmeriei Constanta a primit doi noi "recruti" care in acest moment se pregatesc la malul marii pentru participarea la misiuni specifice. Vass si Demon sunt noii "recruti" de la malul marii, anunta Gruparea Mobila Constanta din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmerie. Cei doi caini din rasa ciobanesc german au varsta de cinci luni, sunt frati, si au intrat in Jandarmerie in urma cu aproximativ 30 de zile. "Odata cu recrutarea, pentru cei doi catei jucausi, a inceput ... citeste toata stirea