Vergil Chitac anunta semnarea contractului pentru reabilitarea conductelor termice

Primarul Constantei, Vergil Chitac, a anuntat pe Facebook ca a semnat contractul de finantare pentru reabilitarea a 43,2 km de conducta termica primara.Astazi am semnat contractul de finantare pentru reabilitarea a 43,2 km de conducta termica primara, echivalentul a 21,6 km de traseu. Dupa cum o repet de mai multi ani, Constanta a ajuns la limita. Esevile de sub oras au fost date in exploatare acum aproape de jumatate de secol, iar ele pur si simplu nu mai fac fata. Din pacate, acest lucru se ... citeste toata stirea