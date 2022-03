Vergil Chitac, primar PNL, il contrazice pe Felix Stroe, senator PSD, in cazul Spitalului de Boli Infectioase

Primarul Constantei, Vergil Chitac, a contrazis, azi, afirmatiile facute "in mass media si chiar in declaratiilor politice ale unor lideri locali", potrivit carora l-ar fi mintit pe ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, cu privire la situatia reala a cladirii Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta."Mai exact, se sustine ca i-as fi ascuns acestuia faptul ca imi doresc sa demolez cladirea SCBI, folosindu-ma in acest scop de o expertiza care a fost facuta la comanda!", spune primarul. ... citeste toata stirea