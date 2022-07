Vergil Chitac, primarul Constantei, despre scandalul taxei de parcare: "Este o campanie indreptata impotriva litoralului romanesc"

Primarul municipiului Constanta a vorbit vineri, 15 iulie, despre situatia turismului de pe litoral, in special despre cauzele care au dus la scaderea vizitatorilor in statiunea Mamaia. Vergil Chitac, primarul Constantei, spune ca ne aflam in fata unei campanii indreptate impotriva litoralului romanesc, iar Mamaia a fost considerata dintotdeauna "perla litoralului"."Campania nu vizeaza numai Mamaia, ci tot litoralul. Scaderea turismului este in toata tara. S-au deschis granitele (dupa ... citeste toata stirea