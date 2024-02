Vergil Chitac: Va asigur este ca, in trei luni, problema canalelor pe marile bulevarde din Constanta, va fi rezolvata

Primarul Vergil Chitac a facut precizari in cadrul Sesiunii de Intrebari si Raspunsuri - on line, cu privire la situatia capacelor de canal din municipiul Constanta:,,Mi s-a atras atentia in cateva intrebari din cadrul Sesiunii de Intrebari si Raspunsuri ca numarul capacelor de canal din oras creeaza disconfort in trafic, pentru ca nu sunt aliniate la nivel cu restul carosabilului. Avem doua situatii. In primul rand vorbim despre capacele de canalizare de pe strazile si bulevardele unde nu ... citește toată știrea