Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, in vizita la Bucuresti

Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii ajunge vineri la Bucuresti in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului.Kamala Harris va discuta la Bucuresti despre urmatoarele masuri de raspuns la invazia Rusiei in Ucraina. Totodata, va da din nou asigurari de sprijin al Washingtonului.Joi, oficialul american s-a aflat in Polonia, iar vineri se va intalni, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis. La intrevedere va participa si premierul Nicolae Ciuca, a anuntat ... citeste toata stirea