Viceprimarul Ionut Rusu a infiintat un grup de lucru pentru a rezolva problemele din trafic. Primele decizii

Traficul in Constanta a ajuns un sport extrem. Sensurile giratorii si sensurile unice au dat peste cap circulatia, iar faptul ca se lucreaza pe multe artere si ca numarul din ce in ce mai mare de masini cu siguranta ca nu ajuta.Viceprimarul Ionut Rusu a anuntat, pe Facebook, ceea ce stiu toti soferii din Constanta:"Blocajele traficului in zonele urbane genereaza atat disconfortul cetatenilor, cat si o crestere a gradului de poluare."Are insa si o solutie: a infiintat un grup de lucru ... citeste toata stirea