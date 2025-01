Victimele exploziei de la Constanta, din aceasta dimineata, au arsuri grave

In aceasta dimineata, o butelie a explodat intr-o cladire din Constanta, unde erau cazati muncitori, provocand rani grave unor barbati cu varste intre 41 si 57 de ani.Trei dintre cei patru raniti in urma exploziei produse azi-dimineata sunt in stare grava, precizeaza un comunicat al Spitalului de Urgenta Constanta."In aceasta dimineata, la Unitatea de Primiri Urgente a SCJU Constanta au fost adusi patru pacienti, cu varste cuprinse intre 41 si 57 de ani, in urma unei explozii.Dintre ... citește toată știrea