Victor Ponta dinamiteaza discutiile privind cresterea pensiilor: Nu are rost sa discutam!

Daca nu relansam economia - oamenii vor avea o viata din ce in ce mai grea, afirma fostul premier Victor Ponta, dupa ce INS a anuntat ca rata anuala a inflatiei in luna august 2022 comparativ cu luna august 2021 este 15,3%.Victor Ponta"Nu inteleg ce rost are sa vorbim de o crestere a pensiilor cu 5% sau 10%? Daca nu relansam economia - oamenii vor avea o viata din ce in ce mai grea", afirma fostul premier Victor Ponta. Reactia acestuia vine dupa ... citeste toata stirea