Vinerea verde s-a ofilit. Cum arata parcarile de la Consiliului Judetean, Primaria si Prefectura Constanta

Acum un an de zile, pe 12 martie, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor lansa campania "Vinerea Verde". Era o initiativa menita sa reduca poluarea cauzata de transportul cu masinile personale in marile orase.Ce dorea, de fapt? Angajatii din institutiile publice erau incurajati sa foloseasca transportul alternativ, in scopul reducerii poluarii si implicit, a emisiilor de carbon. Adica, mai pe sleau, sa nu se duca la serviciu cu masina, ci cu transportul in comun, bicicleta, pe jos. ... citeste toata stirea