Primul concert al unor muzicieni romani in Antarctica a fost un succes care a depasit orice asteptari: a fost al doilea cel mai mare eveniment muzical organizat vreodata in Antarctica. Ei asteapta acum omologarea Guinness World Records.Violonista Diana Jipa si pianistul Stefan Doniga au devenit primii muzicieni romani din istorie care au concertat in Antarctica si primii din lume care au reusit sa sustina concerte profesioniste pe toate cele 7 continente in mai putin de 100 de zile.Aceasta ... citește toată știrea