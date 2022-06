Virgil Popescu, despre mutarea licentei de la Exxon la Romgaz

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, sambata, la emisiunea "In fata ta", ca prin legea offshore a crescut increderea investitorilor si ca Romania intra in linie dreapta pentru independenta energetica. In legatura cu faptul ca Romgaz a cumparat participatia ExxonMobil din perimetrul Marii Negre, de unde vor fi extrase gaze naturale, ministrul a subliniat ca "americanii nu au fost goniti", ci "au dorit sa plece deoarece au gasit alte exploatari in alte jurisdictii fiscale mai ... citeste toata stirea