Ziua de 18 aprilie 2023, este cu siguranta o zi care nu va fi uitata de cei 12 jandarmi care dupa parcurgerea examenelor de absolvire in cadrul scolilor de subofiteri jandarmi, au ales sa isi inceapa cariera militara la Grupare Mobila Constanta.Cei 12 tineri jandarmi isi vor desfasura activitatea in cadrul detasamentelor de ordine publica, precum si in alte compartimente ale unitatii, unde timp de 6 luni sub indrumarea unui tutore profesional si alaturi de ceilalti ... citeste toata stirea