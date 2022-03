Vitezomana din Tariverde: 106 km/ora

In cursul zilei de ieri, 13 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta si cei ai Serviciului Rutier Tulcea au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii incalcarii normelor rutiere in ceea ce priveste viteza de deplasare si depasirea neregulamentara.In urma activitatilor, politistii rutieri constanteni au aplicat 106 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 67.000 de lei, dintre care 88 pentru depasirea vitezei legale.Totodata, au fost retinute, ... citeste toata stirea