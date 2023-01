Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romaneinformeaza ca pe mai multe artere rutiere de pe raza judetelor Arges, Olt, Dolj, Caras-Severin, Constanta, Tulcea, Calarasi, Giurgiu si Teleorman, ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri.De asemenea, este semnalata ceata, care reduce vizibilitatea in trafic sub 150 de metri, pe ... citeste toata stirea