Vlad Carp, unul dintre scafandrii morti in IAR 330-Puma, era fiu de erou-martir al Revolutiei. A murit tanar, ca tatal sau

Unul dintre cei doi scafandri morti in elicopterul IAR 330-Puma prabusit, Vlad Carp (39 ani), era fiul unui erou-martir al Revolutiei din Decembrie 1989. Tatal lui Vlad, Vasile Carp, era tot militar si a murit impuscat in cap in ziua de 24 decembrie 1989, in Constanta, la varsta de 37 ani. Vlad Carp (39 ani), unul dintre cei doi scafandri morti in elicopterul IAR 330-Puma prabusit in cautarea avionului MiG-21 LanceR, era fiul unui erou-martir al Revolutiei din Decembrie 1989. Tatal lui Vlad ... citeste toata stirea