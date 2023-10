Vlad Pascu, soferul drogat de 19 ani care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost trimis in judecata de DIICOT alaturi de parintii sai, Miruna si Mihail Claudiu Pascu.Informatia apare pe portalul instantelor de judecata.Vlad Pascu este acuzat de consum si trafic de droguri, Miruna Pascu de infractiuni contra infaptuirii justitiei, iar Claudiu Pascu de nerespectarea regimului armelor si munitiilor.Tanarul si mama se afla in arest preventiv, in timp ce tatal ... citeste toata stirea