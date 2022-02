Vladimir Putin a felicitat armata Rusiei

Presedintele Rusiei, Vlaimir Putin, a transmis, duminica dimineata, un mesaj de felicitare armatei, in conditiile in care presa internationala scrie despre faptul ca avansul trupelor rusesti a incetinit. Armata ruseasca nu a reusit sa intre in Kiev, care a rezistat eroic a treia noapte consecutiv.Mesajul, publicat de RT:"Ati dovedit in mod repetat in practica ca sunteti gata sa actionati cat mai eficient, clar si competent in orice conditii dificile, sa rezolvati cele mai dificile si ... citeste toata stirea