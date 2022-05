Vreme de cosmar pe litoral: ploi, descarcari electrice si vant puternic

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica in sudul si sud-estul tarii incepand de sambata de la pranz pana duminica dimineata. De sambata, de la ora 12:00 si pana duminica, la ora 10:00, municipiul Constanta se afla sub atentionare de cod galben. In intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse si frecvente descarcari electrice. Vantul va prezenta intensificari temporare, cu rafale de 55...65 km/h si ... citeste toata stirea