Vreme perfecta pentru plaja pe litoral, saptamana aceasta!

Dupa saptamani intregi cu vreme mohorata si ploi, grindina sau descarcari electrice, iata ca a venit si momentul asteptat de constanteni, cat si de turisti, si anume vremea numai buna de plaja. In saptamana ce urmeaza, la malul marii vor fi inregistrate temperaturi cuprinse intre 25 si 35 de grade Celsius.Luni, vremea va fi predominant frumoasa si va deveni calduroasa in partea continentala a regiunii. Cerul va fi variabil la senin in timpul zilei, iar vantul va sufla slab si moderat. ... citeste toata stirea