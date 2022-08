Vremea se schimba radical pe litoral. Mesaj Ro-Alert, inundatii si evenimente suspendate UPDATE

ISU Constanta a transmis in dupa-amiaza zilei de luni, 15 august, un mesaj Ro-Alert. Oamenii sunt sfatuiti sa evite deplasarile. In municipiul Constanta, mai multe strazi au fost inundate. UPDATE ora 17.50 Primaria municipiului Constanta anunta ca a suspendat din cauza vremii Concertul "Ave Maria" sustinut de Corul Madrigal Ion Constantin, programat in seara zilei de luni, 15 august. Totodata, si spectacolul de artificii a fost amanat. UPDATE ora 17.45 In urma ploilor abundente ce au depasit cu ... citeste toata stirea