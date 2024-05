Weekend aglomerat pentru jandarmii constanteni

In perioada 17 - 19 mai, jandarmii constanteni vor asigura masurile de ordine publica pentru o multitudine de evenimente sportive, comemorative si cultural - artistice care au loc in municipiul si judetul Constanta:- concertele desfasurate in Piata Ovidiu din Constanta, in perioada 17.05 - 21.05.2024 cu ocazia "Zilelor Constantei";- seria de evenimente creative, sportive si cultural artistice organizate in diverse locatii din municipiul Constanta, in perioada 17.05 - 21.05.2024 cu ocazia ... citește toată știrea