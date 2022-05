Weekend culinar la Constanta. Food Truck Festival ofera delicii culinare si muzica in parcul de la Teatrul de Opera

Food Truck Festival se desfasoara la Constanta in perioada 6 - 8 mai, in Parcul Teatrului de Opera si Balet "Oleg Danovski". Accesul este gratuit. In jur de 30 de camioane cu mancare vor oferi o explozie de gusturi. Experienta gastronomica va fi completata de activitati si ateliere pentru copii, momente artistice si muzica. Pentru siguranta participantilor la eveniment, pana pe 9 mai, ora 02.00, va fi restrictionat traficul rutier pe aleea de acces catre Teatrul National de Opera si Balet "Oleg ... citeste toata stirea