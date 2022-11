Aeronave F-16 Fighting Falcon ale Fortelor Aeriene Romane executa in data de 8 noiembriezboruri de antrenament la inaltimi mici (aproximativ 150-2.000 m inaltime fata de sol) in sud-estul tarii.Mentionam ca aceste activitati de zbor, planificate cu un an inainte, sunt executate in conformitate cu Planurile de Instruire in Zbor si in concordanta cu reglementarile aeronautice in vigoare, avand drept scop cresterea nivelului de ... citeste toata stirea