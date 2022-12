Zboruri directe din Constanta catre destinatii din Romania

Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta va informeaza ca incepand cu data de 22 iunie 2023, compania aeriana AirConnect va opera zboruri directe de la Constanta catre: Cluj Napoca, Oradea, Suceava si Timisoara, astfel:Constanta - Suceava, in zilele de joi, incepand cu 22 iunie 2023Constanta - Timisoara, in zilele de joi si duminica, incepand cu 22 iunie 2023Constanta - Cluj, in zilele de joi si duminica, incepand cu 22 iunie 2023Constanta - Oradea, in zilele de duminica, ... citeste toata stirea