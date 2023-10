In cursul zilei de ieri, 11 octombrie 2023, oamenii legii au verificat mai multe zone din municipiul Constanta si au legitimat 167 de persoane, iar in urma controalelor efectuate au fost aplicate 137 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 44.780 lei, informeaza Primaria Constanta.37 dintre aceste amenzi au fost aplicate pentru apelarea la mila publicului.Au mai fost aplicate sanctiuni numeroase si pentru consum de alcool pe domeniul public, comert stradal neautorizat, rascolirea ... citeste toata stirea