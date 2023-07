In perioada 30.06 - 02.07, jandarmii Gruparii Mobile Constanta s-au aflat la datorie in statiunile Navodari, Mamaia, Costinesti, Neptun, Olimp, Venus, Jupiter, Cap Aurora, Vama Veche, 2 Mai si municipiul Constanta, dar si pe plajele protejate Vadu si Corbu, in cadrul patrulelor independente cat si alaturi de colegii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, pentru ca cei care au ales sa petreaca weekend-ul la malul marii sa se poata bucura in siguranta de alegerea facuta. ... citeste toata stirea