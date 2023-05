Politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta - Sectia 2 Politie au desfasurat, pe 10 mai, o actiune de verificare a modului de asigurare a pazei in unitatile de invatamant si de prevenire a consumului de droguri sau alte substante interzise.In urma activitatilor desfasurate, politistii au aplicat 6 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de aproximativ 5.000 de lei, dintre care 3 la Legea 61/1991 si 3 la O.U.G. 195/2002.Totodata, a fost retinut, in vederea suspendarii, un ... citeste toata stirea