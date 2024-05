Zeci de amenzi aplicate de politistii constanteni in cadrul actiunii Blocada

In noaptea de 1 spre 2 mai, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta au desfasurat activitati, cu forte marite, in cadrul actiunii Blocada.Actiunea s-a desfasurat in statiunea Mamaia si a avut drept scop asigurarea climatului de ordine si siguranta publica si prevenirea traficului si consumului de substante interzise.In cadrul activitatilor desfasurate, au fost legitimate 394 de persoane si au fost verificate 158 de vehicule.Au fost testati cu aparatul etilotest 143 de ... citește toată știrea