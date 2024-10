Zeci de amenzi aplicate de politistii constanteni in cadrul Actiunii Blocada

Vineri, 4 octombrie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta - Serviciul Municipal de Siguranta Rutiera au desfasurat activitati, in cadrul Actiunii Blocada, pentru cresterea gradului de siguranta rutiera.In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 33 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de aproximativ 10.000 de lei, 11 dintre acestea fiind aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteza.De asemenea, au fost retinute in ... citește toată știrea