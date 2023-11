Vineri, 24 noiembrie, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Constanta si jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au desfasurat activitati, in sistem integrat, in cadrul actiunii "Blocada".Actiunea s-a desfasurat in comunele Cumpana si Valu lui Traian si a avut drept scop asigurarea climatului de ordine si siguranta publica, cresterea gradului de disciplina rutiera si prevenirea si combaterea traficului si consumului de droguri sau alte substante interzise. ... citeste toata stirea