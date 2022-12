Zeci de amenzi in valoare de peste 20 de mii de lei aplicate de politistii rutieri constanteni

In perioada 10-11 decembrie, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta - Biroul Rutier au desfasurat actiuni pentru prevenirea incalcarii prevederilor legale in ceea ce priveste regimul de viteza legal, precum si pentru prevenirea si combaterea consumului de bauturi alcoolice sau substante psihoactive, la volan.In urma activitatilor, politistii au aplicat 91 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 22.000 de lei.Totodata, au fost retinute, in vederea suspendarii, 5 ... citeste toata stirea