Zeci de amenzi la Constanta pentru depozitarea ilegala a deseurilor

Saptamana trecuta, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au desfasurat mai multe activitati specifice care au avut ca scop verificarea respectarii legislatiei in domeniul protectiei mediului si a gestionarii deseurilor.In urma verificarilor s-au aplicat 123 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 67.600 lei.Printre abaterile constatate mentionam: pungi de gunoi menajer lasate langa cosuletele stradale, nesalubrizarea carosabilului in perimetrul ... citeste toata stirea