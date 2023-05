Politistii de frontiera tulceni au depistat in zona de competenta un cetatean roman care transporta intr-un autovehicul, 32 de kilograme de sturion, specia cega, in stare vie, fara a detine documente legale.In data de 28.05.2023, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Isaccea au oprit pentru control, in zona localitatii Grindu, un autoturism condus de catre un cetatean roman in varsta de 22 de ani, in care se aflau doua persoane.In urma controlului, politistii ... citeste toata stirea