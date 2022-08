Zeci de migranti aflati pe o nava din lemn au fost transportati in Portul Constanta

Zeci de migranti aflati pe o nava din lemn, depistata in cursul noptii in zona de sud a litoralului romanesc, au fost transportati vineri in Portul Constanta, unde sunt evaluati medical si se efectueaza triajul.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au interceptat o ambarcatiune suspecta demigratie ilegala, la bordul careia se aflau peste 80 de persoane.In data 19.08.2022, in jurul orei 01.00, politistii de frontiera aflati pe nava MAI 0201, aflata in misiune, au detectat o ... citeste toata stirea