Echipele Retele Electrice Dobrogea si ale contractorilor au lucrat pe parcursul noptii de sambata spre duminica si au restabilit alimentarea cu energie electrica a circa 40.000 de clienti din zonele afectate de conditiile meteo severe - cod portocaliu si rosu de vant, cu viteze de peste 100 km/h.La ora 8 alimentarea era intrerupta in 95 localitati, pentru circa 60.000 de clienti, in special in judetele Constanta si Tulcea. Tehnicienii lucreaza pentru a repune in functiune 99 de linii de ... citeste toata stirea