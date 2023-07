Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu autoritatile bulgare, au descoperit, pe sensul de intrare in tara,in Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, in urma unui control efectuat asupra unui ansamblu rutier format din cap tractor si semiremorca, disimulate in compartimentul marfa, zeci de mii de tigari fara timbru fiscal.In data de 04.07.2023, in Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, s-a prezentat la control un cetatean bulgar care conducea un autocamion cu ... citeste toata stirea