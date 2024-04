Zeci de milioane de oameni vor admira eclipsa totala de Soare din 8 aprilie

Eclipsa va incepe in Mexic, va traversa Statele Unite si se va incheia in Canada: milioane de oameni din America de Nord vor admira luni o rara eclipsa totala de Soare, un eveniment ceresc care starneste mereu uimire, dar care reprezinta si o oportunitate stiintifica si economica, informeaza AFP si Reuters.In Statele Unite, peste 30 de milioane de persoane traiesc in zona in care eclipsa totala va fi vizibila timp de cateva minute, potrivit NASA.In anumite regiuni, eclipsa va dura peste ... citește toată știrea