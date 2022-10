Zeci de soferi amendati la Constanta pentru opriri si stationari neregulamentare

Saptamana aceasta, politistii locali cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice din cadrul Serviciului Rutier au desfasurat o actiune tematica pe raza municipiului Constanta pentru depistarea si sanctionarea conducatorilor auto care nu respecta prevederile legale privind opririle si stationarile neregulamentare.Au fost aplicate 110 sanctiuni contraventionale in valoare 35.830 lei si 190 de puncte penalizare la permisul de conducere, in conformitate cu prevederile Codului Rutier. ... citeste toata stirea