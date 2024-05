Zeci de tineri participa la un mars de solidaritate in memoria celor doi studenti ucisi de Vlad Pascu

Zeci de tineri participa joi dupa-amiaza la un mars de solidaritate in memoria celor doi studenti ucisi de Vlad Pascu in accidentul de la 2 Mai, punctul de plecare fiind Vama Veche.Totodata, participantii la protest isi manifesta nemultumirea fata de modul in care se deruleaza procesul in acest caz.Evenimentul, intitulat ''Cu 2 MAI putini'', isi propune sa reconstituie traseul parcurs de tineri in ziua in care s-a produs tragedia.Organizatorii au anuntat pe pagina de Facebook evenimentul. ... citește toată știrea