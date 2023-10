ISU Dobrogea a intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mai multe persoane s-au intoxicat cu solutie pentru acarieni, la Caminul de Batrani din Eforie Sud.Sapte varstnici au ajuns la spital, alti 20 fiind evacuati. Conform celui mai recent bilant, transmis sambata dimineata de ISU Constanta, sase varstnici au fost internati in spital, iar alti 38 au fost adusi inapoi in camere.ISU Dobrogeaa precizat ca nici in urma celui de-al doilea set de masuratori efectuate de ... citeste toata stirea