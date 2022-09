Zeci de vehicule abandonate la Constanta vor fi ridicate incepand de saptamana viitoare

Incepand de saptamana viitoare, politistii locali vor ridica 28 de vehicule din care 9 fara stapan si 19 abandonate pe care le vor transporta in parcul de masini al municipalitatii situat pe strada Varful cu Dor.Actul administrativ a fost semnat ca urmare a actiunilor tematice derulate in acest sens, in perioada 01.07.2022-31.08.2022,de catre politistii locali cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice. Acestia au aplicat 179 de somatii, conform normelor legale in vigoare. ... citeste toata stirea